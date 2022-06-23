Непомнящий победил Дуду и сохранил лидерство в шахматном турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий нанёс поражение Яну-Кшиштофу Дуде из Польши в шестом туре шахматного турнира претендентов в Мадриде.

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Он одержал третью победу в шести партиях. Ранее Непомнящий обыграл Дин Лижэня из Китая и француза Алиреза Фируджа, а также сыграл вничью с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой и Теймуром Раджабовым из Азербайджана.

На счету Непомнящего четыре с половиной очка. Он лидирует на турнире.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Ранее российский гроссмейстер Максим Чигаев сделал прогноз партии пятого тура турнира претендентов — 2022 между россиянином Яном Непомнящим и американцем Хикару Накамурой.











