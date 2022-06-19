Заявка на успех: Непомнящий лидирует в турнире претендентов вместе с Каруаной после трёх туров

Ян Непомнящий делит лидерство с Фабиано Каруаной после трёх туров турнира претендентов на шахматную корону в Испании. Первое очное противостояние американца и россиянина окончилось миром. Стартовал же Непомнящий с уверенной победы чёрными над представителем Китая Дин Лижэнем. В третьем туре он сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Оба гроссмейстера предпочитали не рисковать и на 30-м ходу пожали друг другу руки, обменяв ряд ключевых фигур.

Нынешний турнир претендентов обещал получиться одним из самых интересных за последние годы. От предыдущих его отличало то, что сложно было назвать явного фаворита. Скорее, среди восьми участников можно было выделить нескольких сильных шахматистов: победителя предыдущего турнира Яна Непомнящего, набравшего отличный ход и занимающего четвёртое место в мировом рейтинге Фабиано Каруану, а также талантливого молодого китайца Дин Лижэня. Впрочем, и все остальные вполне могли преподнести сюрприз и заслуживали звания тёмных лошадок.

Дополнительной интриги турниру также придавали неоднократные заявления действующего чемпиона планеты Магнуса Карлсена о нежелании в очередной раз защищать свою корону. В таком случае за неё, согласно регламенту, должны были побиться триумфатор соревнования и гроссмейстер, финишировавший сразу вслед за ним.

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К счастью, отечественные болельщики, несмотря на все санкции в мировом спорте, не лишились возможности поболеть за россиянина. Непомнящий получил шанс стартовать, пусть и в нейтральном статусе. И было очень любопытно посмотреть, сумел ли Ян прийти в себя после неудачи в противостоянии с Карлсеном в конце прошлого года.

А вот Сергею Карякину, другому бывшему претенденту на звание лучшего шахматиста мира, принять участие в турнире не позволила FIDE, дисквалифицировавшая его на полгода за политические высказывания. До последнего сохранялась вероятность, что спортсмен оспорит вердикт федерации в CAS, но он не стал этого делать. В результате его место занял обладающий наивысшим рейтингом из числа не попавших в Испанию Лижэнь.

Также уайлд-кард получил Теймур Раджабов. Азербайджанец отобрался на предыдущий турнир претендентов в Екатеринбурге, но снялся с него из-за пандемии коронавируса. В результате FIDE решила предоставить ему место в следующем без борьбы.

И именно с уроженцем Баку Непомнящему предстояло сыграть в третьем туре. Противостояние с ним во многом оказалось для Яна определяющим, ведь он подошёл к нему одним из лидеров наряду с Каруаной. В дебютной партии россиянин не оставил ни малейших шансов Лижэню. Китаец, игравший белыми, словно не успел прийти в себя после долгого перелёта в Мадрид. Представитель Поднебесной, совершив целый ряд грубейших ошибок, сдался на 32-м ходу.

Далее отечественный спортсмен разошёлся миром с одним из главных соперников — Каруаной. Победа могла бы стать для россиянина заявкой на успех, но он не сумел найти бреши в обороне американца. Шахматисты сыграли итальянскую партию с приблизительно равными шансами. Неудивительно, что Фабиано с удовольствием согласился на полностью устраивающую его ничью.

К сожалению, не удалось взять верх и над Раджабовым, хотя россиянин после неплохого старта считался фаворитом и должен был укреплять свои позиции в турнирной таблице.

Очную встречу они начали с активной разведки боем. Быстро состоялся размен ферзями. Азербайджанец тщательно задумывался над каждым ходом, и оппоненту порой приходилось ждать его более пяти минут. Результатом тщательных размышлений стало движение конём вперёд и удачная попытка обезопасить слона и затруднить сопернику ферзевую атаку.

После этого затяжные паузы начал брать уже Непомнящий, который очень не хотел совершать грубых ошибок по примеру Лижэня. Вскоре состоялся размен конями. А затем Ян пожертвовал собственным слоном ради второго коня соперника.

В этот момент Раджабов выполнил самый затяжной ход в партии. На то, чтобы сделать его, ему понадобилась 21 минута. Тем не менее всё больше становилось очевидно, что дело идёт к ничьей, а оппоненты не станут биться за победу любой ценой, учитывая ценность каждого очка.

В концовке россиянин провёл на А3 по правому флангу своего слона, но тот оказался заблокирован пешкой. Азербайджанец выдвинул на С7 аналогичную фигуру, но тоже без особенного успеха. Поход на вторую линию королей ситуацию также не изменил. Затем Теймураз отправил на D7 и второго слона. Однако на 30-м ходу партия оказалась завершена. Спортсмены согласились на ничью.

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Несмотря на осечку россиянина Каруана не смог оторваться от него в турнирной таблице. Американец не сумел белыми переиграть одного из самых молодых участников первенства 23-летнего Яна-Кшиштофа Дуду.

В следующем туре, который состоится 21 июня, россиянин померится силами с юным Физруджей, а Каруана — с Лижэнем.

По мнению вице-президента Федерации шахмат Москвы Сергея Смагина, ничью можно назвать абсолютно приемлемым результатом для Непомнящего, а рисковать в третьем туре ему не имело смысла.

«В дебюте Раджабов решил ничего активного не предпринимать. Это известная позиция, которую играли много-много раз. Партия сразу перешла в эндшпиль. После вчерашнего поражения Раджабов решил сделать ничью и оставить позади неудачный отрезок. Что касается Яна, в предыдущем матче он испытал несколько неприятных моментов, но Каруана его простил. Поэтому он тоже не был настроен агрессивно. С точки зрения турнирной ситуации для Яна всё складывается нормально. У него не было никаких оснований рисковать», — приводит слова Смагина «Газета.ru».

А почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает Непомнящего одним из главных претендентов на победу.

«Он, безусловно, один из фаворитов соревнования. Турнир претендентов всегда самый сложный, там собраны сильные соперники. Я думаю, Ян — очень опытный, и этот путь уже один раз прошёл, у него есть все шансы пройти его и во второй. Мне бы хотелось, чтобы Непомнящий встретился с Карлсеном», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».