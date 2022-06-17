Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России

Российский шахматист Сергей Карякин высказал мнение о санкциях в отношении России.

«Я хочу поблагодарить правительство США и страны ЕС за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до лучших показателей с 2015 и 2018 годов», — написал Карякин в Twitter.

Он также подчеркнул, что лично обменял валюту в марте и хорошо заработал.

Напомним, что комиссия по этике FIDE отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Позже FIDE отклонила апелляцию россиянина на решение о его отстранении от участия в соревнованиях.

Ранее Карякин отказался оспаривать своё отстранение от соревнований в CAS.