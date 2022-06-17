Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России

Короткая ссылка
Российский шахматист Сергей Карякин высказал мнение о санкциях в отношении России.
Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Reuter

«Я хочу поблагодарить правительство США и страны ЕС за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до лучших показателей с 2015 и 2018 годов», — написал Карякин в Twitter.

Он также подчеркнул, что лично обменял валюту в марте и хорошо заработал.

Напомним, что комиссия по этике FIDE отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Позже FIDE отклонила апелляцию россиянина на решение о его отстранении от участия в соревнованиях.

Ранее Карякин отказался оспаривать своё отстранение от соревнований в CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить