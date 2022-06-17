Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России
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«Я хочу поблагодарить правительство США и страны ЕС за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до лучших показателей с 2015 и 2018 годов», — написал Карякин в Twitter.
Он также подчеркнул, что лично обменял валюту в марте и хорошо заработал.
Напомним, что комиссия по этике FIDE отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.
Позже FIDE отклонила апелляцию россиянина на решение о его отстранении от участия в соревнованиях.
Ранее Карякин отказался оспаривать своё отстранение от соревнований в CAS.