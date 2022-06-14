Карякин отказался оспаривать своё отстранение от игр в CAS

Менеджер гроссмейстера Сергея Карякина Кирилл Зангалис сообщил, что спортсмен не будет подавать апелляцию на решение Международной шахматной федерации (FIDE) об отстранении его от международных соревнований в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Учитывая то, что происходит в отношении России со стороны всех международных спортивных организаций, стало понятно, что дискриминация российских спортсменов будет продолжаться и никакие аргументы не позволят честно отобравшемуся спортсмену принять участие в турнире претендентов», — цитирует Зангалиса ТАСС.

Напомним, что комиссия по этике FIDE отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Позже FIDE отклонила апелляцию россиянина на решение о его отстранении от участия в соревнованиях.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.