Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.
Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
  • AP

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), а также двукратным победителем командного мирового первенства.

В марте комиссия по этике ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под своей эгидой на два года после того, как он поддержал проведение спецоперации на Украине.

Ранее Карякин заявил, что от Европейского шахматного союза исходил негатив по отношению к России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить