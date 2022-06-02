Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), а также двукратным победителем командного мирового первенства.

В марте комиссия по этике ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под своей эгидой на два года после того, как он поддержал проведение спецоперации на Украине.

Ранее Карякин заявил, что от Европейского шахматного союза исходил негатив по отношению к России.