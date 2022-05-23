Карякин: в Европейском шахматном союзе шёл негатив в сторону России

Короткая ссылка
Гроссмейстер Сергей Карякин оценил решение ФШР перейти в Азиатскую шахматную федерацию.
Карякин: в Европейском шахматном союзе шёл негатив в сторону России
  • Gettyimages.ru
  • © Salah Malkawi

«Здесь я вижу только плюсы, потому что было очень плохое отношение от Европейского шахматного союза, непосредственно от её руководителя. Шёл негатив в сторону России. В конце марта на чемпионате Европы в Словакии играло очень мало россиян», — цитирует Карякина Post News.

По его словам, у России сложились традиционно хорошие отношения с шахматными федерациями Китая и Индии. Он также отметил, что шахматисты там объективно сильнее и благодаря этому будет более острая конкуренция.

Напомним, что наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее президент Федерации шахмат Киргизии Талант Мамытов заявил, что в России очень сильная федерация шахмат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить