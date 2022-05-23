Карякин: в Европейском шахматном союзе шёл негатив в сторону России

Гроссмейстер Сергей Карякин оценил решение ФШР перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

«Здесь я вижу только плюсы, потому что было очень плохое отношение от Европейского шахматного союза, непосредственно от её руководителя. Шёл негатив в сторону России. В конце марта на чемпионате Европы в Словакии играло очень мало россиян», — цитирует Карякина Post News.

По его словам, у России сложились традиционно хорошие отношения с шахматными федерациями Китая и Индии. Он также отметил, что шахматисты там объективно сильнее и благодаря этому будет более острая конкуренция.

Напомним, что наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее президент Федерации шахмат Киргизии Талант Мамытов заявил, что в России очень сильная федерация шахмат.