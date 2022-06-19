Жуков считает Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал фаворита шахматного турнира претендентов.
Жуков считает Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов
  • РИА Новости

«Считаю, что он, безусловно, один из фаворитов. Турнир претендентов всегда самый сложный, сильные соперники. Я думаю, что Ян очень опытный, этот путь уже один раз прошёл, у него есть все шансы, чтобы пройти во второй», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

31-летний российский гроссмейстер и Теймур Раджабов из Азербайджана в матче третьего тура не смогли выявить победителя. Непомнящий играл чёрными фигурами.

Россиянин набрал два очка в трёх партиях. В предыдущих турах он сначала чёрными фигурами победил китайца Дин Лижэня, а на следующий день белыми сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. 

Ранее Сергей Карякин пошутил о санкциях Евросоюза и США в отношении России.

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