Жуков считает Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал фаворита шахматного турнира претендентов.

«Считаю, что он, безусловно, один из фаворитов. Турнир претендентов всегда самый сложный, сильные соперники. Я думаю, что Ян очень опытный, этот путь уже один раз прошёл, у него есть все шансы, чтобы пройти во второй», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

31-летний российский гроссмейстер и Теймур Раджабов из Азербайджана в матче третьего тура не смогли выявить победителя. Непомнящий играл чёрными фигурами.

Россиянин набрал два очка в трёх партиях. В предыдущих турах он сначала чёрными фигурами победил китайца Дин Лижэня, а на следующий день белыми сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

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