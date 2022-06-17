Непомнящий победил Лижэня в первом туре турнира претендентов

Россиянин Ян Непомнящий стартовал с победы на турнире претендентов 2022 года в Мадриде.

Российский шахматист в партии первого тура чёрными фигурами обыграл Дин Лижэня из Китая.

Во втором туре Непомнящий сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

В 2021 году Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и получил право на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча закончилась победой норвежца со счётом 7,5:3,5.

Ранее гроссмейстер Сергей Смагин, вице-президент Шахматной федерации Москвы, рассказал о шансах Непомнящего на турнире претендентов 2022 года.