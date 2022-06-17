Шахматист Смагин оценил шансы Непомнящего на победу на турнире претендентов

Гроссмейстер Сергей Смагин, вице-президент Шахматной федерации Москвы, рассказал о шансах уступившего в последнем матче за мировую корону Яна Непомнящего на турнире претендентов 2022 года.

«Всё будет зависеть от его психологического состояния, от его устойчивости, от его способности забыть всё плохое, что с ним происходило в матче за первенство мира, и показать свою лучшую игру, хотя ему будет очень-очень сложно. Тем не менее шансы есть», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

Он также подчеркнул, что Непомнящий является человеком настроения: если он ловит волну, то его трудно остановить.

«Тут ещё надо иметь в виду, что потенциально борьба будет идти и за второе место, потому что оно может тоже дать возможность сыграть в матче за первенство мира в связи с заявлением Карлсена, который не исключил, что не будет играть за шахматную корону», — заключил Смагин.

В 2021 году шахматист досрочно выиграл турнир претендентов и получил право на матч с чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча закончилась досрочной победой норвежца со счётом 7,5:3,5.

Ранее шахматист Непомнящий высказался о решении России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.