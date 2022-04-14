Шахматист Непомнящий высказался о решении России вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«Серьёзно? Не знаю, сложно что-то сказать… Я сейчас готовлюсь к турнирам. Спасибо, что сообщили», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

В 2021 году шахматист досрочно выиграл турнир претендентов и получил право на матч с чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча закончилась досрочной победой норвежца со счётом 7,5:3,5.

Напомним, что международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.