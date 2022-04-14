Россия приняла решение вступить в Азиатскую шахматную федерацию

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Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.
Россия приняла решение вступить в Азиатскую шахматную федерацию
  • Gettyimages.ru
  • © Ake Ngiamsanguan

Решение было принято 14 апреля на заседании Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Напомним, что международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ.

Ранее Сергей Карякин прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

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