Россия приняла решение вступить в Азиатскую шахматную федерацию
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Решение было принято 14 апреля на заседании Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».
Напомним, что международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ.
Ранее Сергей Карякин прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.