Россия приняла решение вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.

Решение было принято 14 апреля на заседании Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Напомним, что международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ.

Ранее Сергей Карякин прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.