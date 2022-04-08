Шахматист Карякин отреагировал на инцидент в Краматорске

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
Шахматист Карякин отреагировал на инцидент в Краматорске
  • AP
  • © Richard Drew

«Бедный мой, родной Краматорск… Нет слов... Надеюсь, этот ужас скоро закончится. Жду, когда мирные жители освободятся от оккупации и с удовольствием приеду в родную краматорскую шахматную школу», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Карякин высказался об отказе украинских шахматисток  Анны и Марии Музычук подписать письмо против России.

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