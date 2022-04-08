Карякин высказался об отказе украинских шахматисток подписать письмо против России

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписываться под письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Карякин высказался об отказе украинских шахматисток подписать письмо против России
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Reuter

«В целом я их очень уважаю как шахматисток и уверен, что для них спортивные принципы — не пустой звук и они привыкли побеждать за доской. Поэтому скажу, что их решение меня сильно не удивило, и я считаю, что оно правильное», — цитирует Карякина РИА Новости.

Члены ЛОШФ составили письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Белоруссии из Всемирной шахматной федерации, а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что сёстры Музычук отказались ставить подписи под открытым письмом ЛОШФ с требованием отстранить российских и белорусских спортсменов, из-за чего их решили исключить из областной федерации.

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