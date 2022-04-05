«Проснулось спортивное благородство»: как в России отреагировали на поддержку Карякина со стороны Карлсена

Магнус Карлсен не согласился с решением ФИДЕ отстранить Сергея Карякина от международных соревнований на полгода за политические взгляды, даже если они выглядят неприемлемыми. В России поблагодарили чемпиона мира за поддержку. По словам гроссмейстера Сергея Шипова, у норвежца проснулось спортивное благородство, а депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв выразил надежду, что международные федерации в ближайшее время признают свою ошибку.

История с отстранением на полгода от соревнований под эгидой ФИДЕ гроссмейстера Сергея Карякина получила во вторник новый виток. Норвежец Магнус Карлсен в интервью изданию VG заявил, что сомневается в правильности исключения спортсменов из международных турниров за позицию в отношении тех или иных вопросов, даже если она кажется неверной. Россиянин, напомним, открыто поддержал спецоперацию на Украине.

«Оценивать трудно, потому что ситуация беспрецедентная. Сложно найти исторические параллели. Конечно, я ни в чём не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнения, которые мы не можем принять? Не уверен. Возможно, в трудные времена это окупается, но тем самым мы создаём прецедент», — отметил чемпион мира.

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По словам Карлсена, отстраняя Карякина, спортивный мир только подталкивает его ещё активнее действовать в медиапространстве.

«Хорошо ли, что мы даём ему именно то, чего он хочет? Он хочет стать мучеником «санкционной тирании» Запада. Теперь он может рассказывать на родине эту историю, которая получила там широкий резонанс. Мы добровольно ему в этом помогаем, позволяем ему получить желаемое. Хорошо это или плохо, не знаю. Не уверен. Нужно сказать, в своей политической позиции Карякин всегда был последователен. Кроме того, если ты придерживаешься крайней точки зрения и встречаешь противодействие, человеку свойственно утверждаться в своём мнении ещё сильнее. В этом плане ничего удивительного», — добавил гроссмейстер.

В России с удивлением отреагировали на слова чемпиона мира. Карякин отметил, что поддержка пришла, откуда он не ждал. При этом россиянин назвал норвежца человеком, который чтит спортивные принципы.

«Ещё начиная со спецоперации я говорил: Магнус занял нейтральную позицию. Понятно, что он ближе к Западу. Но я же знаю, что Карлсен в первую очередь спортсмен. Он любит побеждать именно за доской. Уверен, что история с моей дисквалификацией без спортивного отбора ему неприятна. В какой-то степени я ожидал от него таких слов», — сказал россиянин РИА Новости.

По мнению гроссмейстера Сергея Шипова, в душе норвежца проснулось спортивное благородство. Кроме того, он видит, что отстранение Карякина ослабляет турнир претендентов.

«Слова Магнуса Карлсена делают ему честь. Он настоящий чемпион и понимает, что произошло нечто неправильное, искажающее спортивную картину мира.

Цель всех отборочных соревнований и турнира претендентов — выявление соперника для матча именно с ним. Поэтому у норвежца проснулось это спортивное благородство. Такое ощущение, что наш вид спорта — наша старая, мудрая, древняя игра подверглась внешнему нападению и поэтому происходят такие деформации», — объяснил Шипов в интервью RT.

В то же время он отметил нежелание Карлсена вступать в конфронтацию с ФИДЕ. Так гроссмейстер объясняет максимальную осторожность в высказываниях норвежца.

«Посмотрите на формулировки: «Я не уверен...», «Я сомневаюсь...». Он прямо ничего не утверждает, но своё мнение очень осторожно, из-под подушки высказывает. Ему не хочется ссориться с руководством ФИДЕ, которое единым строем шагает с МОК, осуждает Россию и так далее. Знаю, что в команде Магнуса много политруков, русофобов, являющихся направляющей силой. Он же сам шахматист, а не политик. И уверен: он мало интересуется внешними вопросами и вряд ли следит за новостями в Telegram. При этом Карлсен не смог пройти мимо этого вопиющего случая. Кстати, совсем недавно Хикару Накамура, отобравшийся на турнир претендентов, также высказался на данный счёт. Он, правда, говорил более ясно. Заявил, что отстранение Карякина — это неправильно. Нельзя смешивать спорт и политику. Некоторые люди пока отмалчиваются. Но думаю, и они скоро выскажутся», — добавил Шипов.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что только уверенные в собственных силах люди способны сегодня высказывать свою точку зрения.

«Молодец! Истинные чемпионы имеют чёткую позицию. Они за наших ребят. А вот все остальные… Большинство спортсменов, к сожалению, молчат. А те, кто уверен в своих силах, говорят и поддерживают наших ребят. Это вызывает уважение», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, в свою очередь, назвал мнение норвежского гроссмейстера позицией адекватного спортсмена.

«Ни один атлет не может быть отстранён за свою позицию, и произошедшее с Карякиным — вопиющее нарушение прав. Сергей принял правильное решение оспаривать отстранение в Спортивном арбитражном суде, подобные вещи нельзя принимать. Хочется верить, что и ФИДЕ рано или поздно поймёт ошибочность своих решений, как и другие международные федерации, отстранившие наших спортсменов по политическим причинам», — заявил чиновник.

Однако комментатор Дмитрий Губерниев считает, что мнение Карлсена всё равно ни на что не повлияет и в ближайшее время ситуация не разрешится.

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«Норвежцу скажем спасибо, раз он так говорит. Неважно, согласен он с позицией Карякина или нет, главное, что все спортсмены должны выступать, бегать, стрелять. Но сути дела это заявление всё равно не меняет — Сергей не выступает, биатлонисты и другие спортсмены тоже. Если бы было больше таких мнений от влиятельных спортсменов, наверное, ситуация бы изменилась. Но мы сейчас видим, что многие влиятельные спортсмены поддерживают отстранение. Так что ситуация сейчас трудная», — сказал Губерниев.

Согласен с комментатором и Шипов. По мнению гроссмейстера, слишком велико сейчас влияние МОК на международные федерации.

«Что касается последствий, я уверен, их не будет. ФИДЕ идёт в мейнстриме. Причём она ещё достаточно мягко выступает, потому что некоторые другие международные федерации жёстче прошлись по спортсменам из России. ФИДЕ, понимая ведущую роль нашей страны в шахматах, в какой-то степени искала компромисс, но он для нас абсолютно неприемлем. Потому что сборная команда не сможет принять участие в шахматной Олимпиаде, сам турнир у нас забрали, а он был уже подготовлен и деньги вложены. Карякина выкинули из отборочного цикла. Нас это никак не может устроить. Понимаем все сложности, которые сейчас стоят перед руководителями ФИДЕ, которым хочется и зайчика съесть и в тюрьму за это не сесть, но наша позиция тоже ясна. Спасибо чемпиону мира, который в каком-то смысле поддержал своего исторического шахматного соперника», — отметил специалист.