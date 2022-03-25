ECU: российские и белорусские шахматисты могут выступить на ЧЕ под флагом другой федерации

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Европейский шахматный союз (ECU) допустил российских и белорусских шахматистов до чемпионата Европы в Словении под флагами других федераций.
ECU: российские и белорусские шахматисты могут выступить на ЧЕ под флагом другой федерации
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«Игроки с российским или белорусским гражданством могут выступать под флагом другой федерации. Мы не имеем права отстранять игроков других европейских федераций из-за их паспорта, расы или этнической группы, но можем принять решение в отношении спортивной принадлежности команд, клубов и игроков», — говорится в заявлении на сайте организации.

Чемпионат Европы по шахматам пройдёт с 26 марта по 7 апреля в Словении.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как дисквалификация на полгода может отразиться на его положении в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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