ECU: российские и белорусские шахматисты могут выступить на ЧЕ под флагом другой федерации

Европейский шахматный союз (ECU) допустил российских и белорусских шахматистов до чемпионата Европы в Словении под флагами других федераций.

«Игроки с российским или белорусским гражданством могут выступать под флагом другой федерации. Мы не имеем права отстранять игроков других европейских федераций из-за их паспорта, расы или этнической группы, но можем принять решение в отношении спортивной принадлежности команд, клубов и игроков», — говорится в заявлении на сайте организации.

Чемпионат Европы по шахматам пройдёт с 26 марта по 7 апреля в Словении.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как дисквалификация на полгода может отразиться на его положении в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).