Карякин: дисквалификация не повлияет на мой рейтинг в ФИДЕ
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«Дисквалификация никак не влияет на рейтинг, он замораживается на одном месте. Но дело в том, что всё зависит от того, как я проведу это время, как буду готовиться к турнирам и насколько успешно буду выступать потом», — цитирует Карякина ТАСС.
Карякин занимает 18-ю строчку в рейтинге ФИДЕ.
Напомним, что комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.
Ранее гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал идею Карякина создать альтернативную ФИДЕ ассоциацию.