Карякин: дисквалификация не повлияет на мой рейтинг в ФИДЕ

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как дисквалификация может отразиться на его положении в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Карякин: дисквалификация не повлияет на мой рейтинг в ФИДЕ
  • AP
  • © Mary Altaffer

«Дисквалификация никак не влияет на рейтинг, он замораживается на одном месте. Но дело в том, что всё зависит от того, как я проведу это время, как буду готовиться к турнирам и насколько успешно буду выступать потом», — цитирует Карякина ТАСС.

Карякин занимает 18-ю строчку в рейтинге ФИДЕ.

Напомним, что комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал идею Карякина создать альтернативную ФИДЕ ассоциацию.

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