Шипов: у меня есть подозрения, что президент ФИДЕ Дворкович совсем лишён власти
- РИА Новости
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«Лучше было бы, конечно, реформировать ФИДЕ, чем создавать новую организацию. Но если честно, не очень представляю, как изнутри её можно реорганизовать и вылечить. Потому что сейчас она пресмыкается перед МОК и занимается политическим террором. У меня подозрения, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович совсем лишён там власти. Всем заправляют его заместители, очень энергичные и прозападно настроенные. И вряд ли Двокрович тут может что-то изменить. Конечно, тут и ему надо задавать вопросы, как он допустил, что ФИДЕ занимается политикой», — заявил Шипов в интервью RT.
При это он отметил, что сейчас нет смысла это обсуждать, нужно смотреть в будущее и искать выход из ситуации. По мнению гроссмейстера, отстранение России и Белоруссии от шахматных турниров — это вопиющее беззаконие, которое происходит во всех видах спорта.
«Мы не одиноки в своих бедах, спортсмены должны продолжать играть и не должно всё у нас разваливаться из-за этого. Думаю, шахматисты России и Белоруссии, других стран будут собираться и играть у нас. Тем более, что традиции проведения турниров у нас гигантские. ФИДЕ в последнее время чуть ли не половину шахматных соревнований проводила на территории нашей страны. Но опять же вопрос воли нашего руководства, спонсоров.. И Сергей Карякин в данной ситуации будет знаменем, идейным лидером данного процесса», — добавил Шипов.
Ранее Шипов заявил, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам.