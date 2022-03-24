Шипов: у меня есть подозрения, что президент ФИДЕ Дворкович совсем лишён власти

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался об идеи Сергея Карякина создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.

«Лучше было бы, конечно, реформировать ФИДЕ, чем создавать новую организацию. Но если честно, не очень представляю, как изнутри её можно реорганизовать и вылечить. Потому что сейчас она пресмыкается перед МОК и занимается политическим террором. У меня подозрения, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович совсем лишён там власти. Всем заправляют его заместители, очень энергичные и прозападно настроенные. И вряд ли Двокрович тут может что-то изменить. Конечно, тут и ему надо задавать вопросы, как он допустил, что ФИДЕ занимается политикой», — заявил Шипов в интервью RT.

При это он отметил, что сейчас нет смысла это обсуждать, нужно смотреть в будущее и искать выход из ситуации. По мнению гроссмейстера, отстранение России и Белоруссии от шахматных турниров — это вопиющее беззаконие, которое происходит во всех видах спорта.

«Мы не одиноки в своих бедах, спортсмены должны продолжать играть и не должно всё у нас разваливаться из-за этого. Думаю, шахматисты России и Белоруссии, других стран будут собираться и играть у нас. Тем более, что традиции проведения турниров у нас гигантские. ФИДЕ в последнее время чуть ли не половину шахматных соревнований проводила на территории нашей страны. Но опять же вопрос воли нашего руководства, спонсоров.. И Сергей Карякин в данной ситуации будет знаменем, идейным лидером данного процесса», — добавил Шипов.

Ранее Шипов заявил, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам.