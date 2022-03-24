Шипов: у меня есть подозрения, что президент ФИДЕ Дворкович совсем лишён власти

Короткая ссылка
Гроссмейстер Сергей Шипов высказался об идеи Сергея Карякина создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.
Шипов: у меня есть подозрения, что президент ФИДЕ Дворкович совсем лишён власти
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Лучше было бы, конечно, реформировать ФИДЕ, чем создавать новую организацию. Но если честно, не очень представляю, как изнутри её можно реорганизовать и вылечить. Потому что сейчас она пресмыкается перед МОК и занимается политическим террором. У меня подозрения, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович совсем лишён там власти. Всем заправляют его заместители, очень энергичные и прозападно настроенные. И вряд ли Двокрович тут может что-то изменить. Конечно, тут и ему надо задавать вопросы, как он допустил, что ФИДЕ занимается политикой», — заявил Шипов в интервью RT.

При это он отметил, что сейчас нет смысла это обсуждать, нужно смотреть в будущее и искать выход из ситуации. По мнению гроссмейстера, отстранение России и Белоруссии от шахматных турниров — это вопиющее беззаконие, которое происходит во всех видах спорта.

«Мы не одиноки в своих бедах, спортсмены должны продолжать играть и не должно всё у нас разваливаться из-за этого. Думаю, шахматисты России и Белоруссии, других стран будут собираться и играть у нас. Тем более, что традиции проведения турниров у нас гигантские. ФИДЕ в последнее время чуть ли не половину шахматных соревнований проводила на территории нашей страны. Но опять же вопрос воли нашего руководства, спонсоров.. И Сергей Карякин в данной ситуации будет знаменем, идейным лидером данного процесса», — добавил Шипов.

Ранее Шипов заявил, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить