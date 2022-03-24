Шипов считает, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам

Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал идею Сергея Карякина создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.

«Я хотел бы на помнить, что ФИДЕ объединяет более ста стран, и строить новую, альтернативную на таком же принципе, мне кажется, нереально. Перетянуть большинство национальных федераций на свою сторону в ближайшем будущем невозможно. Поэтому тут надо думать о создании организации, которая будет устроена по совсем другому принципу и заниматься не политикой, а именно шахматной работой, организацией турниров», — заявил Шипов в интервью RT.

Он выразил уверенность, что новая федерация не будет испытывать проблем с финансированием.

«Не главное препятствие — деньги. Если в организации процесса будут задействованы серьёзные силы, тогда можно придумать что-то интересное, создать альтернативу для шахматистов. Создать свои турниры и чемпионаты. Но всё будет упираться в финансы. Я надеюсь, что у Сергея есть какое-то тайное знание или он уже ведёт переговоры по данному вопросу. Если это просто идея, тогда я настроен скептически», — добавил он.

Карякин сообщил, что собирается создать альтернативную ФИДЕ организацию. По его словам, новая федерация будет со своими спонсорами организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что в данный момент не стоит создавать альтернативную ФИДЕ ассоциацию.