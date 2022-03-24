Шипов считает, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам

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Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал идею Сергея Карякина создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.
Шипов считает, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам
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«Я хотел бы на помнить, что ФИДЕ объединяет более ста стран, и строить новую, альтернативную на таком же принципе, мне кажется, нереально. Перетянуть большинство национальных федераций на свою сторону в ближайшем будущем невозможно. Поэтому тут надо думать о создании организации, которая будет устроена по совсем другому принципу и заниматься не политикой, а именно шахматной работой, организацией турниров», — заявил Шипов в интервью RT.

Он выразил уверенность, что новая федерация не будет испытывать проблем с финансированием.

«Не главное препятствие — деньги. Если в организации процесса будут задействованы серьёзные силы, тогда можно придумать что-то интересное, создать альтернативу для шахматистов. Создать свои турниры и чемпионаты. Но всё будет упираться в финансы. Я надеюсь, что у Сергея есть какое-то тайное знание или он уже ведёт переговоры по данному вопросу. Если это просто идея, тогда я настроен скептически», — добавил он.

Карякин сообщил, что собирается создать альтернативную ФИДЕ организацию. По его словам, новая федерация будет со своими спонсорами организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что в данный момент не стоит создавать альтернативную ФИДЕ ассоциацию.

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