Песков считает вряд ли возможным создание альтернативной ФИДЕ шахматной федерации

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что в данный момент не стоит создавать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.

«Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент. Действительно, до того как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты, нужно попытаться выяснить позицию других стран», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, ФИДЕ — это старейшая и весьма и весьма авторитетная организация. Песков подчеркнул, что «в этой ситуации, как и многие, они всё-таки замарали свою репутацию соприкосновением с политикой».

Напомним, российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что собирается создать альтернативную ФИДЕ организацию. По его словам, новая федерация будет со своими спонсорами организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.

Ранее сообщалось, что в Кремле призвали ФИДЕ пересмотреть решение об отстранении Карякина.