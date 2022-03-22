В Кремле призвали ФИДЕ пересмотреть решение об отстранении Карякина

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.
В Кремле призвали ФИДЕ пересмотреть решение об отстранении Карякина
  • AP
  • © Mark Lennihan

«Мы сожалеем в этой связи и призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и всё-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики. А любой гражданин России имеет право на свободное выражение своего мнения.

«Никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны ФИДЕ», — добавил он.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

32-летний шахматист из Симферополя прокомментировал своё отстранение от соревнований по шахматам.

Ранее жена Карякина заявила, то ФИДЕ смешала с грязью шахматы, дисквалифицировав её мужа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить