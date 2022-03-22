В Кремле призвали ФИДЕ пересмотреть решение об отстранении Карякина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Мы сожалеем в этой связи и призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и всё-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики. А любой гражданин России имеет право на свободное выражение своего мнения.

«Никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны ФИДЕ», — добавил он.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

32-летний шахматист из Симферополя прокомментировал своё отстранение от соревнований по шахматам.

Ранее жена Карякина заявила, то ФИДЕ смешала с грязью шахматы, дисквалифицировав её мужа.