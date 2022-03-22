Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал своё отстранение от соревнований по шахматам.

«Если всё отмотать обратно, я бы поступил точно так же. Есть ситуации, когда ты не можешь молчать, когда твоя Родина в опасности, когда важные вещи происходят», — заявил он в стриме RT «Летучка».

По словам Карякина, ещё не было прецедентов, чтобы спортсменов отстраняли за их позицию.

«Я стал первым прецедентом. Мы это решение будем обжаловать, хотя все европейские суды настроены против России», — отметил гроссмейстер.

Как добавил Карякин, он получил тысячи слов поддержки, благодарности от российских людей.

«Что касается моих (иностранных. — RT) коллег — некоторые писали, некоторые поддерживали, а некоторые проигнорировали», — заключил он.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Карякин выразил мнение, что глава ФИДЕ Аркадий Дворкович отвернулся от российских спортсменов.