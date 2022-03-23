Карякин намерен создать альтернативную ФИДЕ шахматную федерацию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что собирается создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) организацию.

«Я после этих событий принял твёрдое решение, что я буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ», — цитирует Карякина Sputnik.

По его словам, новая федерация будет со своими спонсорами организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.

«Я эту идею вынашиваю со вчерашнего дня, уже с кем-то обсудил, какой-то поддержкой уже заручился», — добавил 32-летний шахматист из Симферополя.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что в Кремле призвали ФИДЕ пересмотреть решение об отстранении Карякина.