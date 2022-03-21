«Позорная страница в истории шахмат»: ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине

Комиссия по этике Международной шахматной федерации на полгода отстранила Сергея Карякина от всех соревнований под своей эгидой. В частности, он не сможет принять участие в летнем турнире претендентов. Причиной послужила публичная поддержка российским гроссмейстером спецоперации на Украине. Сам он сказал, что в ФИДЕ отнеслись к нему «по-свински», и назвал решение позорной страницей в истории шахмат. Его коллега Сергей Шипов, в отношении которого также проводилась проверка ФИДЕ, в комментарии RT заявил, что ставшая политизированной организация лишила Карякина возможности вновь побороться за титул чемпиона мира.

«Совершенно не соответствует спортивному духу»

В понедельник, 21 марта, в конфликте Сергея Карякина и Международной федерации шахмат была поставлена точка. Специальная комиссия ФИДЕ признала россиянина виновным в нарушении статьи 2.2.10 этического кодекса и дисквалифицировала его на полгода. В течение этого срока он не сможет принимать участие в любых рейтинговых соревнованиях, в том числе турнире претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Помимо Карякина, туда уже отобрался его соотечественник Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Алиреза Фируджа и азербайджанец Теймур Раджабов. Два других гроссмейстера (теперь, видимо, три) должны определиться по итогам Гран-при ФИДЕ.

«Высказывания Сергея Карякина на тему продолжающегося военного конфликта на Украине вызвали значительное количество реакций в соцсетях и не только, во многом негативных по отношению к мнениям, выраженным Сергеем Карякиным», — говорится в итоговом решении комиссии.

Отмечается, что 32-летний шахматист имеет право обжаловать вердикт в апелляционной палате EDC. Для этого он должен в течение 21 дня подать соответствующее письменное уведомление в секретариат ФИДЕ, причём в нём должны быть чётко указаны все основания для апелляции.

Для самого россиянина дисквалификация сюрпризом не стала. По его словам, он не ждал иного исхода, но всё же отметил, что в ФИДЕ отнеслись к нему по-свински: «Я, со своей стороны, прошёл сложный отбор, дошёл до финала Кубка мира, отобрался на турнир претендентов, а не так, что меня номинировали. Полностью был попран спортивный принцип, принцип спортивного отбора. Помимо того, что это очень некрасиво, это совершенно не соответствует спортивному духу».

В возможность оспорить решение ФИДЕ гроссмейстер не верит. По его мнению, в сложившейся ситуации любой европейский суд встанет на сторону международной федерации.

«Дальше буду оставаться спортсменом, готовиться к соревнованиям. Хотя, конечно, это абсолютно позорная страница истории шахмат, поскольку я такого за 150-летнюю историю нашего прекрасного вида не припомню», — приводит слова Карякина «Р-Спорт».

Однако Федерация шахмат России всё равно намерена оспорить дисквалификацию Сергея. Её глава Андрей Филатов пообещал бороться за права спортсмена и выступил против его дискриминации, а также обратился к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Сам Дворкович комментировать ситуацию отказался.

«Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией»

Причиной отстранения шахматиста послужила поддержка с его стороны спецоперации на территории Украины. В конце февраля уроженец Симферополя на своей странице в Twitter опубликовал официальное обращение к Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за борьбу за безопасность русского населения Донецкой и Луганской народной республик.

«Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией на землях, где прошло моё детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники. Долгие восемь лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны пока ещё действующего киевского режима», — написал Карякин.

Реакция со стороны ФИДЕ оказалась моментальной. В международной федерации осудили высказывание гроссмейстера и отметили, что не приемлют подобную позицию от любого члена шахматного сообщества. Дело было передано в комиссию по этике и дисциплине.

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Несмотря на это, экс-претендент на мировую корону и в дальнейшем не стеснялся высказывать своё мнение. Например, он жёстко раскритиковал отстранение сборных России от участия в любых турнирах под эгидой ФИДЕ.

«Исключение сборных России и Белоруссии я расцениваю как настоящее спортивное преступление. Потому что все дебаты между шахматистами должны решаться за доской. Мы совершенно забыли лозунг «Спорт вне политики» — на самом деле мы видим, что спорт ещё как в политике», — цитирует Карякина «Матч ТВ».

Более того, он потребовал не признавать результаты шахматной Олимпиады, которую перенесли из Москвы и Ханты-Мансийска в Индию, без участия в ней россиян, поскольку они всегда входили в число главных фаворитов.

Вместе с тем шахматист признавался, что не верит в возможность оспорить отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований в вышестоящих инстанциях и вспомнил, как в 2014-м его некоторое время не приглашали на западные турниры после того, как он поддержал воссоединение Крыма с Россией.

Мировое шахматное сообщество в целом оставило скандал с одним из ведущих гроссмейстеров планеты без внимания. Никто из коллег скользкую тему комментировать не решился. Однако, по признанию Карякина, многие поддержали его в личном общении.

«Мне приходили сообщения от ведущих шахматистов, которые говорили, что не могут просто ввязаться в эту информационную войну, но они на моей стороне. За это им большое спасибо», — рассказывал спортсмен.

А организаторы крупных турниров, по словам россиянина, посетовали, что не смогут пригласить его из-за политической позиции.

«ФИДЕ превратилось в политическую инквизицию»

Публично не побоялся поддержать Карякина только отечественный гроссмейстер Сергей Шипов, в отношении которого комиссия по этике также проводила проверку и которого не отстранили, поскольку он «значительно менее известен», а значит, имеет меньшее влияние. В комментарии RT Шипов назвал решение ФИДЕ позорным и отметил, что оно не имеет ничего общего со спортом.

«ФИДЕ превратилось в политическую инквизицию. К сожалению, большая политика правит бал не только на уровне МОК, но и на уровне до того спокойного мира шахмат. В международной федерации на первый план вышли деятели, занимающие агрессивную прозападную позицию. По сути, происходит сегрегация: кто не с ними, тот против них. Общество делится на чёрное и белое. Убирают людей как из самой ФИДЕ, так и игроков», — заявил Шипов.

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По его мнению, дисквалифицировав спортсмена, международная федерация нанесла по его карьере сильнейший удар, ведь на грядущем турнире претендентов он мог показать хороший результат.

«Карякин прошёл отбор и имеет полное право принять участие в нём. Более того, это мог быть второй взлёт в его карьере. Сложно сказать, сможет ли он ещё вернуться на такой уровень. С одной стороны, жизнь шахматиста довольно долгая. Можно вспомнить Виктора Корчного или Василия Смыслова, которые добивались успеха в «седые» годы. Но шансов на то, чтобы бороться за мировую корону, много не бывает. Сергею «подрезали крылышки» именно в такой момент, поэтому иначе как преступлением это назвать нельзя. Нет сомнений, он вернётся на высокий уровень, но снова пробиться в турнир претендентов окажется непросто. Остаётся просто его поддержать и пожелать стойкости. Жизнь продолжается, и нужно работать дальше», — добавил Шипов.

Также гроссмейстер посетовал, что отечественных шахматистов фактически вынуждают отказываться от своего спортивного гражданства, если они желают сохранить возможность играть.

«Россиян, которые хотят выступать на международных турнирах, фактически заставляют отказываться от гражданства и вешать себе флажок ФИДЕ. А сборные страны вовсе сняты с пробега. В грядущей шахматной Олимпиаде Россия участия не примет, не говоря уже о том, что её перенесли из Москвы и Ханты-Мансийска в Индию. Подобные вещи происходят на уровне ФИДЕ», — констатировал Шипов.