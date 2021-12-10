Непобедимый король: Карлсен обыграл Непомнящего чёрными и в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира по шахматам

Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам. Он одержал четвёртую победу в матче с Яном Непомнящим, игравшим белыми фигурами. 11-я партия шла к ничьей, однако из-за ошибки российского гроссмейстера норвежец получил огромный перевес и довёл встречу до благоприятного для себя исхода.

11-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам могла оказаться последней для Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего. Хотя по регламенту предусмотрено 14 встреч, последние три игры уже не имели бы смысла в случае победы норвежца. Он уже первенствовал в трёх поединках и для досрочного подтверждения титула должен был добыть всего одно очко — с помощью либо двух ничьих, либо сдачи соперника.

У Непомнящего, по сути, остался всего один шанс на продолжение борьбы. Так как чёрными фигурами у него не получалось создавать неразрешимые задачи для Карлсена, россиянину нужно было прямо здесь и сейчас проявить всё своё мастерство в игре белыми. Любой исход, кроме победы, едва ли позволял претенденту рассчитывать даже на тай-брейк.

В потенциально последней партии шахматисты разыграли испанский дебют, только третьим ходом Непомнящий отправил слона на c4 вместо канонической клетки b5. У него была возможность вынудить Карлсена пожертвовать пешку, пусть и ценой передачи некоторой инициативы, но россиянин не стал рисковать. Первые девять ходов прошли в спокойном темпе и не выявили фаворита в этом поединке.

Также по теме Возвращение к миру: Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону Магнус Карлсен и Ян Непомнящий провели десятую партию поединка за звание лучшего шахматиста планеты. Игравший белыми фигурами норвежец...

Смутить Карлсена удалось движением слона на e3. Он думал десять минут, прежде чем решил разменяться этой фигурой. Ни одному шахматисту это не принесло никакой пользы. Вскоре уже Непомнящий решил убрать с доски и белопольных слонов, что норвежец поддержал, выдвинув ладью на e6. В ответ россиянин впервые воспользовался ферзём и сохранил всё ещё ничейную, но отнюдь не безнадёжную позицию.

Однако дальше последовали достаточно стандартные ходы в полном соответствии с вычислениями компьютера. Соперники стремительно приближались к тупику, избежать которого можно было бы массовым разменом, для которого были созданы все условия. Середина поля была перенасыщена пешками, на королевском фланге друг другу угрожали кони, а ферзи стояли на необходимых диагоналях.

Размен действительно состоялся, но не стал таким лавинообразным, как бывало в некоторых предыдущих партиях. Позицию уже однозначно можно было трактовать как ничейную, а норвежцу стоило посочувствовать, так как он всем своим видом показывал, как сильно мучается из-за бесперспективного течения партии.

Вдруг Непомнящему удалось разрядить обстановку, но вновь повод оказался для него совершенно безрадостным. В попытке обострить партию он сходил пешкой на g3, призывая чёрную ладью отступить с f4. Только этот ход, выбранный вместо более рационального скидывания фигур с доски, оказался глубоко ошибочным. Уход пешки с g3 на f4 открывал ферзю Карлсена прямой путь к белому королю и возможность за счёт шахов буквально уничтожить всю армию Непомнящего с тыла, и цена ладьи в данном случае уже не имела никакого значения.

Теперь россиянину только оставалось решить, как именно он хочет проиграть — сразу или всё-таки устроив некое подобие шоу. Претендент выбрал второй вариант, дав возможность зрителям самим поразмышлять над тем, каким может быть мат белым. Карлсен забрался ферзём на чужую территорию, подключив заодно коня, но встретил некоторый отпор со стороны Непомнящего. Россиянин так и не позволил совершить мат и уговорил соперника на размен всех фигур, кроме одной ладьи.

На какое-то время положение Непомнящего даже перестало выглядеть безнадёжным. Он имел на одну пешку меньше, но при этом компьютер оставлял ему крошечный шанс на спасение. Только воспользоваться им мешало ускользающее время. Российский гроссмейстер стал подключать к уничтожению чужих пешек короля, но таким образом дал шанс пешке на вертикали h дойти до поля превращения.

Преображение пешки в ферзя действительно состоялось на 45-м ходу чёрных, ради этого пришлось пожертвовать ладьёй. Карлсен с новыми силами пустился в атаку на короля, и тогда уже Непомнящий решил не затягивать. После 49-го хода он сдался. Это поражение стало для россиянина четвёртым в матче за шахматную корону и вторым при игре за белые фигуры.

Этот розыгрыш короны стал во многом уникальным для истории шахмат. Карлсен выиграл пятый чемпионский матч — такого доминирования, если не брать в расчёт эпоху раскола, добивались только Эмануил Ласкер и Михаил Ботвинник. Впервые с 2007 года чемпион одержал четыре победы, но тогда Вишванатан Ананд завоевал титул на турнире с участием восьми игроков и проводил все 14 партий (Карлсен тогда не прошёл дальше турнира претендентов). Если брать в расчёт традиционные матчи с участием двух соперников, то выиграть как минимум четыре встречи в последний раз удавалось Анатолию Карпову в борьбе за титул по версии FIDE.

Новый цикл борьбы за шахматную корону уже стартовал. Непомнящий вернётся в борьбу за неё на следующем турнире претендентов. Кроме него, стать следующим соперником Карлсена попробуют Сергей Карякин, американец Фабиано Каруана, француз Алиреза Фирузджа, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, азербайджанец Теймур Раджабов, а также два лучших игрока по итогам Гран-при 2022 года.