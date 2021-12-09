Непомнящий — о десятой партии с Карлсеном: хотел провести обычную игру

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат десятой партии за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Сегодня идея заключалась в том, чтобы провести обычную игру и постараться не совершить ошибку за один ход», — заявил Непомнящий в эфире YouTube-канала Международной шахматной федерации (FIDE).

Непомнящий напомнил, что у него есть ещё две партии белыми фигурами из оставшихся четырех.

«Конечно, всё зависит от того, что я покажу в 11-й партии», — добавил он.

Десятая партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась на 41-м ходу. Счёт в противостоянии стал 6,5:3,5 в пользу норвежского гроссмейстера.

11-я партия состоится 9 декабря.

Ранее Карякин заявил, что зевок Непомнящего в девятой партии с Карлсеном невозможно объяснить.