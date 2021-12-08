Карякин: зевок Непомнящего в девятой партии с Карлсеном невозможно объяснить

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил игру своего соотечественника Яна Непомнящего в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном из Норвегии в ОАЭ.

«Защищающийся стороной был Карлсен. Непомнящий хорошо вёл партию. Потом произошел зевок, который просто невозможно объяснить», — цитирует Карякина «Чемпионат».

По его мнению, ошибка произошла не по шахматным причинам, поскольку Непомнящий даже в блице себе такого не позволяет. Он предположил, что это, скорее всего, связано с психологией российского шахматиста и нервами.

«Я очень удивлен и расстроен. Ян зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи», — добавил он.

Непомнящий 7 декабря проиграл действующему чемпиону мира в девятой партии. Первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл российского гроссмейстера. Счёт в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежца.

Десятая игра состоится 8 декабря. Матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил шансы Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном из Норвегии.