Смагин — о третьем поражении Непомнящего: надежды на спасение просто нет

Российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил шансы Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Надежды на спасение не ничтожны — их просто нет. Ещё какую-то одну партию он может выиграть, хотя по такой игре, как последние две, вообще непонятно, за счёт чего», — цитирует Смагина «Спорт-Экспресс».

Он назвал происходящее с Непомнящим шахматным инфантилизмом.

«Как игрок он ещё не дозрел. Его срывы совершенно необъяснимые. Такое впечатление, что он не может справиться со своими эмоциями», — добавил Смагин.

Непомнящий 7 декабря проиграл действующему чемпиону мира в девятой партии. Первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл российского гроссмейстера. Счёт в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежца.

Десятая партия состоится 8 декабря. Матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае.

Ранее гроссмейстер Владимир Федосеев объяснил причину поражения Непомнящего от Карлсена в восьмой партии матча за мировую шахматную корону.