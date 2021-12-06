Шахматист Федосеев: Непомнящий не был готов отыгрываться в восьмой партии матча с Карлсеном

Гроссмейстер Владимир Федосеев объяснил причину поражения россиянина Яна Непомнящего от норвежца Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за мировую шахматную корону.

«Ян показал, что, к сожалению, не был полностью эмоционально готов к любому развитию событий в матче. А именно к ситуации, что ему придётся отыгрываться», — цитирует Федосеева «Советский спорт».

По его мнению, продолжать следовать изначально выбранной стратегии было уже очень некомфортно для Непомнящего.

«Выбор дебютов был не совсем удачным, он не очень соответствовал стилю Яна, а нельзя игнорировать собственное я», — добавил эксперт.

Поединок за мировую шахматную корону проходит в Дубае и состоит из 14 партий. На данный момент счёт 5:3 в пользу норвежца.

Ранее гроссмейстер Сергей Шипов оценил шансы Непомнящего выиграть мировую шахматную корону.