Шипов оценил шансы Непомнящего выиграть мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался по поводу противостояния действующего чемпиона мира, Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего за мировую шахматную корону.

«Совершенно очевидно, что Магнусу Карлсену теперь нет никакого смысла сильно рисковать. Он не будет возражать против ничейного исхода в отдельно взятых партиях, а может немного подавить, играя белыми. Всё сейчас зависит от Яна — сумеет ли он себя перетряхнуть, отодвинуть от себя негативное прошлое. Ему необходимо начать новый матч, который будет состоять лишь из шести партий, в которых надо добиться успеха, не думая о счёте. Но ещё раз повторяю: все карты на руках у Магнуса. Шансы на победу Яна минимальны», — приводит слова Шипова ТАСС.

Поединок за мировую шахматную корону проходит в Дубае и состоит из 14 партий. На данный момент счёт — 5:3 в пользу норвежца.

Ранее Непомнящий признал, что сыграл ниже своего уровня в восьмой партии с Карлсеном.