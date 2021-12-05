Непомнящий признал, что сыграл ниже своего уровня в восьмой партии с Карлсеном

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал второе поражение от действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.
Непомнящий признал, что сыграл ниже своего уровня в восьмой партии с Карлсеном
  • © официальный сайт FIDE (Niki Riga)

«В какой-то момент у меня пошли странные и нелогичные решения. Однако всё ещё было в порядке, позиция была близка к ничьей. Наверное, надо было где-то менять ферзей, но я хотел завязать более серьёзную борьбу. А b5 — это мой был грубый зевок. И до того момента позиция была уже не очень приятной, однако после этого хода защищаться стало совсем трудно. Когда я понял, что зевнул, то, конечно, не очень обрадовался. По сути, ничего не поменялось: мне по-прежнему надо выигрывать. Теперь вместо одной победы мне необходимы две. Посмотрим, что будет. В начале матча у меня возникали шансы. Надеюсь, что если продолжу играть хорошо, то у меня ещё будут возможности. Конечно, хотелось бы, чтобы счёт был равным, но как есть. Я бы хотел извиниться за сегодняшнюю игру. Думаю, что это было ниже, чем мой обычный уровень, однако не ниже, чем уровень гроссмейстера. Не думаю, что это связано с усталостью, просто так сложилось», — заявил Непомнящий на пресс-конференции. 

На данный момент счёт матча 5:3 в пользу Карлсена. Девятая партия состоится 7 декабря. Матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае.

Ранее сообщалось, что Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за шахматную корону.

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