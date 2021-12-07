Второй зевок подряд: Непомнящий ошибся в игре белыми и потерпел третье поражение от Карлсена в матче за шахматную корону

Ян Непомнящий в третий раз уступил в матче за звание чемпиона мира по шахматам. В девятой партии против Магнуса Карлсена россиянин играл белыми и владел некоторым преимуществом по позиции, однако второй раз подряд грубо ошибся, после чего у него уже не было шансов отыграться. Норвежцу теперь достаточно три раза сыграть вничью, чтобы досрочно защитить свой титул.

По итогам восьми партий в матче за шахматную корону Магнус Карлсен смог добиться огромного отрыва от Яна Непомнящего. Норвежец одержал две победы белыми фигурами и впервые за семь лет получил возможность закончить соревнования досрочно, не тратя время на все предусмотренные поединки.

Россиянин же оказался в крайне затруднительном положении. В современную эпоху стать чемпионом мира по шахматам с двумя поражениями практически невозможно. В 2010 году это удалось индийцу Вишванатану Ананду, до него подобным мог похвастаться Владимир Крамник. Карлсен же ещё никому не позволял отнимать у себя два очка в чемпионских матчах. Непомнящему, чтобы не доводить дело до тай-брейка, нужно было выиграть половину из оставшихся партий.

Также по теме В западне: Непомнящий снова проиграл Карлсену чёрными фигурами в матче за шахматную корону Ян Непомнящий потерпел второе поражение от Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер...

Претендент уже никак не мог обойтись без риска и сам это прекрасно понимал. В девятой партии он нарушил свою традицию начинать с движения королевской пешки. Непомнящий оставил стоять на месте пешку на c4, которую символическим ходом поставил шахматный вундеркинд из Индии Рамешбабу Прагнанандха. Зрителям, наблюдавшим за партией, оставалось гадать, таков ли был первоначальный план россиянина или он решил отдать свою судьбу в чужие руки.

Карлсен не удивился такому выбору и осторожно сходил на e6. Соперники уже не выстреливали быстрыми ходами, как это бывало в прошлых партиях, когда дебюты были выучены наизусть, но постепенно Непомнящий стал играть очень быстро. Он совсем не думал над своим девятым ходом, который принёс ему, по мнению компьютера, первый значимый перевес. За этим последовали размен пешек и оперативная рокировка Карлсена, без которой король мог бы оказаться под ударом белого слона.

Российский гроссмейстер взял после этого длительную паузу и продолжил наступление пешкой по вертикали d к центру доски. Стоило Карлсену ответить появлением пешки на a4, как Непомнящий сразу захотел поймать её конём и разменялся ради этого слонами. Норвежцу ничего не оставалось, кроме как пожертвовать зашедшую слишком далеко пешку. Правда, к тому времени отведённое россиянину преимущество почти растаяло, и позицию можно было оценить уже как равную, но зато он почти не тратил время на ходы. Карлсен потратил на 17 ходов больше часа.

К 21-му ходу соперники уже стали активно пользоваться ферзями, и это, похоже, нервировало норвежца. В конце концов он решил разгрузить свой таймер быстрым разменом коней и ферзей. Без этих фигур ничья стала чуть более осязаемой, хотя Непомнящему нужно было стараться её избегать, ведь шансов наверстать отставание в счёте с каждым днём становится меньше.

Однако, как вскоре выяснилось, ничья была бы даже благоприятным исходом для россиянина. Он забрал слоном пешку на b7 и вынудил Карлсена отодвинуть ладью из угла доски на a4. Непомнящий взял небольшую паузу и вдруг совершил совершенно ужасный ход пешкой на c5. Карлсен даже не мог поверить в то, что соперник допустил такой очевидный зевок, ведь теперь он получал шанс закрыть слона в западне.

Именно это норвежец и сделал. Пешкой на c6 он закрыл пути отступления, после чего Непомнящий мог распрощаться и со слоном, и с мечтами о ничьей. Россиянин был так расстроен, что ещё 20 минут не возвращался из комнаты отдыха, чтобы продолжить партию. Он отдал слона с разменом ладьи, чтобы хотя бы надеяться на превращение пешки по вертикали a.

Но шанс на это был слишком уж призрачным. Когда ладья преградила пешке путь, Непомнящий сдался на 39-м ходу. Карлсен одержал третью победу, и теперь для защиты титула ему достаточно набрать полтора очка в пяти оставшихся партиях, то есть всего три раза сыграть вничью.

После очередного поражения Непомнящий признался, что не может найти объяснения своей ошибке. По его словам, он был уверен, что в крайнем случае будет зафиксирована ничья, так как до зевка на свою победу тоже не сильно рассчитывал.

«Я не думал, что есть какой-то способ зевнуть в этой позиции. Мне казалось, что она очень хорошая для меня. Мне надо было играть прямее... Два зевка подряд — это слишком. Иногда бывает, что ваш соперник зевает. Но нужно проделать работу, чтобы понять, почему такое происходит. Наверное, это недостаток концентрации или неудача, — рассказал претендент. — Сложно делать выводы по игре, когда вы зеваете в один ход. Наверное, игра была ближе к ничьей, чем к какому-то перевесу белых. Но чёрным нужно было сделать несколько точных ходов, чтобы сделать ничью».