Карлсен: восьмая партия для меня была довольно комфортной

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен прокомментировал результат восьмой парии за мировую шахматную корону.

«Я очень рад такому результату, это очень круто. Я очень устал, жду выходного. В дебюте я несколько запутался — не мог понять, был ли ход h5 дебютной подготовкой соперника или нет. Я, конечно, надеялся, что оппонент обеспечит мне позицию без риска. Так и случилось, дальше партия была для меня довольно комфортной. Мне не казалось, что у чёрных есть лёгкий путь к ничьей, потому продолжал слегка поддавливать. Ход b5 — я сразу подумал, что это зевок, но решил всё перепроверить. У меня было много времени, поэтому я искал, что может быть за этим ходом. Мы оба устали. Конечно же, я был рад получить инициативу. В концовке матча я понимал, что победа уже никуда не уйдёт, потому особенно не торопился. Думаю, что теперь нужно просто сфокусироваться на следующей партии. Впереди ещё шесть партий против сильного оппонента — это нелегко. Но две победы — хорошее преимущество. Вторая победа не случилась бы, если бы не было первой», — заявил Карлсен на пресс-конференции.

На данный момент счёт матча 5:3 в пользу Карлсена. Девятая партия состоится 7 декабря. Матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае.

Ранее Непомнящий признал, что сыграл ниже своего уровня в восьмой партии с Карлсеном.