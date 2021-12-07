Непомнящий проиграл вторую партию подряд в матче с Карлсеном за шахматную корону
- AP
Непомнящий сдался на 49-м ходу партии. Счёт в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежского чемпиона.
Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл российского гроссмейстера.
Десятая партия состоится 8 декабря. Матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае.
Ранее шахматист Федосеев заявил, что Непомнящий не был готов отыгрываться в восьмой партии матча с Карлсеном.