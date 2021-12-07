Непомнящий проиграл вторую партию подряд в матче с Карлсеном за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону.
Непомнящий проиграл вторую партию подряд в матче с Карлсеном за шахматную корону
  • AP

Непомнящий сдался на 49-м ходу партии. Счёт в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежского чемпиона.

Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл российского гроссмейстера.

Десятая партия состоится 8 декабря. Матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае.

Ранее шахматист Федосеев заявил, что Непомнящий не был готов отыгрываться в восьмой партии матча с Карлсеном.

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