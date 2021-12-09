Морозевич: в десятой партии Непомнящий играл на ничью

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Гроссмейстер Александр Морозевич прокомментировал результат десятой партии за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.
Морозевич: в десятой партии Непомнящий играл на ничью
  • AFP
  • © Giuseppe CACACE

«В этой партии оба шахматиста чётко знали, что ничья — это тот результат, которого они хотят. И они в итоге к нему причалили. В других ничейных партиях борьбы и желания завязать игру было больше», — цитирует РИА Новости Морозевича.

По его мнению, Непомнящий попробует в следующей партии белыми забить гол престижа, чтобы избежать разгрома.

Десятая партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась на 41-м ходу. Счёт в противостоянии стал 6,5:3,5 в пользу норвежского гроссмейстера.

11-я партия состоится 9 декабря.

Ранее Карякин заявил, что зевок Непомнящего в девятой партии с Карлсеном невозможно объяснить.

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