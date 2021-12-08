Возвращение к миру: Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий провели десятую партию поединка за звание лучшего шахматиста планеты. Игравший белыми фигурами норвежец искал возможность одержать третью победу подряд, однако вскрыть позиции чёрных ему так и не удалось. Российский гроссмейстер лишь оборонялся и склонял Карлсена к ничьей, на которую соперники согласились на 41-м ходу. Действующий чемпион мира по-прежнему выигрывает три очка и может защитить титул уже по итогам следующей встречи.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам плавно подходит к досрочному окончанию. Магнусу Карлсену после трёх побед над Яном Непомнящим нужно было набрать полтора очка в оставшихся пяти партиях, чтобы сохранить корону ещё на два года. У россиянина же оставалось совсем мало времени, чтобы одержать хотя бы одну победу: количество обязательных игр сократилось всего до двух.

Первую из них Непомнящий должен был провести чёрными фигурами, которые принесли ему так много разочарования в последние дни. В этот раз Карлсен не стал ничего выдумывать и начал встречу с хода на e4. Претендент сходил по той же вертикали, а затем позиции рядом заняли кони — в третий раз шахматисты разыграли русскую партию.

По какому именно сценарию она бы пошла, зависело от следующего хода норвежца. Он решил забрать пешку, как сделал это в четвёртой встрече, но затем отступил конём на d3. На пятом ходу соперники вывели из-за пешек своих ферзей, демонстрируя готовность разменять их, но пока никто из соперников не собирался идти по этому ведущему к ничьей пути.

Также по теме Второй зевок подряд: Непомнящий ошибся в игре белыми и потерпел третье поражение от Карлсена в матче за шахматную корону Ян Непомнящий в третий раз уступил в матче за звание чемпиона мира по шахматам. В девятой партии против Магнуса Карлсена россиянин...

Карлсену стоит отдать должное: над своими ходами он размышлял достаточно долго, словно судьба матча висит на волоске, а не уже практически решена. В его прагматичных ходах чувствовалось желание не засушить серию, а попробовать сыграть ещё раз на победу, ведь шахматную корону с четырьмя выигранными партиями никто не завоёвывал уже четверть века.

Норвежец постепенно захватывал конями центр доски, как вдруг Непомнящий всё-таки решил избавиться от ферзей. После рокировок он же предложил разменять ладей. Это никак нельзя было назвать попыткой дотянуть до эндшпиля и в нём бросить вызов чемпиону. Карлсен стал придерживать своих слонов, так как россиянин мог нацелиться и на них и тогда бы играть на победу белым стало труднее.

В какой-то момент оба гроссмейстера зашли в тупик и не могли порадовать какими-то достойными ходами. Карлсен стал насыщать пешками королевский фланг, и именно туда Непомнящий отправил своего коня, хотя было очевидно, что ему придётся быстро отступить под давлением норвежца. В конце концов чемпион мира решил бросить в бой чернопольного слона и тут же разменяться.

В какой-то момент Непомнящий перестал уходить в комнату отдыха, как обычно делал после своего хода, и принялся внимательно следить за тем, как Карлсен старается придумать что-то необычное для обострения партии. Чемпион мира размышлял над тем, чтобы подключить ладью, но ей было негде развернуться на переполненном королевском фланге. Оставалось только разрубить завязанный там узел из пешек, чему Непомнящий был только рад. Под раздачу попали также оставшиеся на доске слоны.

В арсенале гроссмейстеров осталось по коню и ладье, так что партию практически можно было объявлять ничейной. Карлсен ещё некоторое время побегал за чужим королём и после 39-го хода даже оказался в одном шаге от мата, словно рассчитывая на то, что соперник совершит очередной зевок. Но всё-таки Непомнящий так сильно разочаровать не мог. Он отодвинул ладью в сторону, открыв пространство для короля, и сразу же последовал размен уже со стороны Карлсена. На 41-м ходу соперники пожали друг другу руки.

После десятой партии Непомнящий рассказал, что в первую очередь старался не допустить ошибки, а о том, чтобы победить чёрными, уже не задумывался. При этом он дал понять, что попытается ещё раз бросить вызов Карлсену, когда получит белые фигуры.

«Когда ты играешь чёрными, выбор остаётся небольшой, даже если вы играете, так сказать, острые варианты. Белые в любом случае могут всё упростить. Конечно, впереди у меня ещё две партии за белых, поэтому у меня есть шансы побороться. Сегодня я ставил перед собой простую задачу — хотел сыграть обычную партию, не зевнуть в один ход. Хочу ли я выиграть матч? Абсурдный вопрос», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

После выходного гроссмейстеры вновь сядут за доску 10 декабря. Это может быть последняя партия, если Карлсен сумеет её выиграть чёрными фигурами. В противном случае россиянина и норвежца будет ждать ещё одна встреча.