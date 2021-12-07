Непомнящий: два зевка подряд в матче с Карлсеном — это слишком

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал второе поражение подряд в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Я не представлял, что есть способ зевнуть в этой позиции. Два зевка подряд — это слишком. Наверное, это комбинация из недостатка концентрации и невезения», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

Непомнящий 7 декабря проиграл действующему чемпиону мира в девятой партии. Первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл российского гроссмейстера. Счёт в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежца.

Десятая игра состоится 8 декабря. Матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил шансы Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном из Норвегии.