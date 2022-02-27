Шахматист Карякин поддержал Путина по поводу ситуации на Украине

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил поддержку президенту России Владимиру Путину в проведении спецоперации на Украине.

«Уважаемый, Владимир Владимирович, обращаюсь к вам в это сложное время, когда наша страна во главе с вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской народной республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с ее правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу, в угоду своим политическим целям и амбициям», — написал Карякин в письме, опубликованном в Twitter.

По его словам, он внимательно следит за событиями на землях, где прошло его детство, и где живут его родственники. Шахматист отметил, что он и его родные восемь лет ждали спасения от обстрелов и геноцида со стороны действующего киевского режима.

«Выражаю Вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач», — добавил Карякин.

21 февраля Путин подписал указ признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Швейцария потребовала исключить Россию из IIHF и отменить ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге