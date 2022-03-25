Карякин заявил о необходимости развития шахматного спорта в России
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«Я думаю, что сейчас нам нужно уделить внимание развитию внутреннего спорта в России, проводить больше внутренних соревнований для российских шахматистов», — цитирует Карякина ТАСС.
По его словам, если сейчас начнётся активное развитие шахмат в стране, то после открытия границ спортсмены будут вполне конкурентоспособны и на международных соревнованиях.
«Дело в том, что сейчас такое смутное время, время перемен, но я надеюсь, что это не будет длиться бесконечно, что пройдёт время, всё уляжется», — добавил Карякин.
В Совете Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняли решение запретить национальным командам России и Белоруссии выступать на турнирах под эгидой организации. Кроме того, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода.
Ранее Карякин рассказал, как дисквалификация может отразиться на его положении в рейтинге ФИДЕ.