Карякин заявил о необходимости развития шахматного спорта в России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что следует приступить к развитию шахматного спорта в России, пока отечественные спортсмены не могут принимать участие в международных соревнованиях.

«Я думаю, что сейчас нам нужно уделить внимание развитию внутреннего спорта в России, проводить больше внутренних соревнований для российских шахматистов», — цитирует Карякина ТАСС.

По его словам, если сейчас начнётся активное развитие шахмат в стране, то после открытия границ спортсмены будут вполне конкурентоспособны и на международных соревнованиях.

«Дело в том, что сейчас такое смутное время, время перемен, но я надеюсь, что это не будет длиться бесконечно, что пройдёт время, всё уляжется», — добавил Карякин.

В Совете Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняли решение запретить национальным командам России и Белоруссии выступать на турнирах под эгидой организации. Кроме того, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода.

Ранее Карякин рассказал, как дисквалификация может отразиться на его положении в рейтинге ФИДЕ.