Карякин намерен оспорить решение о своей дисквалификации в ближайшее время

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что планирует обратиться с апелляцией в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), или подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения о своём отстранении в ближайшее время.
Карякин намерен оспорить решение о своей дисквалификации в ближайшее время
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  • © Jason Kempin

«Если ничего не изменится, то на следующей неделе подадим апелляцию. Рассматриваем несколько вариантов: обратиться с апелляцией в ФИДЕ, подать жалобу в CAS или же заняться и тем, и другим сразу», — цитирует Карякина РИА Новости.

По его словам, юристы уже занимаются этим вопросом и ведут консультации с российскими и иностранными специалистами.

«Свои шансы оцениваю 50 на 50. Юристы говорят, что шансы на победу имеются, но гарантий всё равно дать никто не может», — добавил Карякин.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее Карякин рассказал, почему открыто поддержал спецоперацию России и как он относится к санкциям, которые наложила на него ФИДЕ.

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