Карякин намерен оспорить решение о своей дисквалификации в ближайшее время
- Gettyimages.ru
- © Jason Kempin
«Если ничего не изменится, то на следующей неделе подадим апелляцию. Рассматриваем несколько вариантов: обратиться с апелляцией в ФИДЕ, подать жалобу в CAS или же заняться и тем, и другим сразу», — цитирует Карякина РИА Новости.
По его словам, юристы уже занимаются этим вопросом и ведут консультации с российскими и иностранными специалистами.
«Свои шансы оцениваю 50 на 50. Юристы говорят, что шансы на победу имеются, но гарантий всё равно дать никто не может», — добавил Карякин.
Напомним, что 21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.
Ранее Карякин рассказал, почему открыто поддержал спецоперацию России и как он относится к санкциям, которые наложила на него ФИДЕ.