Карякин: я патриот своей страны, а потом уже спортсмен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему открыто поддержал спецоперацию на Украине и как он относится к санкциям, которые наложила на него Международная федерация шахмат (ФИДЕ).

«Я откровенно выступил за спецоперацию России, потому что я не мог молчать. Я, прежде всего, гражданин и патриот своей страны, а потом уже спортсмен», — сказал Карякин в интервью Антону Красовскому.

По словам шахматиста, он не мог промолчать и ему было важнее высказаться.

«Вот, например, обижают твою жену — ты же заступишься. Любой нормальный человек заступится. Я знал, на что я иду и ни о чём не жалею», — добавил Карякин.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее Карякин допустил, что может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ о своём отстранении.