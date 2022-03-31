Карякин: я патриот своей страны, а потом уже спортсмен

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему открыто поддержал спецоперацию на Украине и как он относится к санкциям, которые наложила на него Международная федерация шахмат (ФИДЕ).
Карякин: я патриот своей страны, а потом уже спортсмен
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Я откровенно выступил за спецоперацию России, потому что я не мог молчать. Я, прежде всего, гражданин и патриот своей страны, а потом уже спортсмен», — сказал Карякин в интервью Антону Красовскому.

По словам шахматиста, он не мог промолчать и ему было важнее высказаться.

«Вот, например, обижают твою жену — ты же заступишься. Любой нормальный человек заступится. Я знал, на что я иду и ни о чём не жалею», — добавил Карякин.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее Карякин допустил, что может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ о своём отстранении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить