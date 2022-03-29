Карякин допускает, что подаст апелляцию в CAS по поводу своей дисквалификации

Российский гроссмейстер Сергей Карякин может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о своём отстранении.

«Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться. Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через ФИДЕ», — приводит слова Карякина ТАСС.

Он также подчеркнул, что от решения, которое позволило бы ему участвовать в турнире претендентов зависит и то, сможет ли он посетить в ближайшее время разные регионы России для проведения мастер-классов.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее Карякин заявил о необходимости развития шахматного спорта в России.