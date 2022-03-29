Карякин допускает, что подаст апелляцию в CAS по поводу своей дисквалификации

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о своём отстранении.
Карякин допускает, что подаст апелляцию в CAS по поводу своей дисквалификации
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться. Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через ФИДЕ», — приводит слова Карякина ТАСС.

Он также подчеркнул, что от решения, которое позволило бы ему участвовать в турнире претендентов зависит и то, сможет ли он посетить в ближайшее время разные регионы России для проведения мастер-классов.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее Карякин заявил о необходимости развития шахматного спорта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить