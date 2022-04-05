Шипов: Карлсен поддержал своего исторического шахматного соперника

Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, столкнётся ли чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен с последствиями своих высказываний в защиту россиянина Сергея Карякина.

«Что касается последствий, я уверен, что их не будет. ФИДЕ идёт в этой струе, мейнстриме. Причём она ещё достаточно мягко выступает, потому что некоторые другие международные федерации жёстче прошлись по спортсменам из России. Так что ФИДЕ, понимая ведущую роль нашей страны в шахматах, в какой-то степени искала компромисс, но он для нас абсолютно неприемлем. Потому что сборная команда не сможет принять участие в шахматной Олимпиаде, сам турнир у нас забрали, а он был уже подготовлен и деньги вложены. Карякина выкинули из отборочного цикла. Нас это никак не может устроить. Понимаем все сложности, которые сейчас стоят перед руководителями ФИДЕ, которым хочется и зайчика съесть, и в тюрьму за это не сесть, но наша позиция тоже ясна. Спасибо чемпиону мира, который в каком-то смысле поддержал своего исторического шахматного соперника», — заявил Шипов в интервью RT.

Ранее Сергей Шипов прокомментировал слова Магнуса Карлсена об отстранении Сергея Карякина от участия в международных турнирах.