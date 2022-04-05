Шипов: Карлсен — настоящий чемпион, у него проснулось спортивное благородство

Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в международных турнирах.

«Слова Магнуса Карлсена делают ему честь. Он настоящий чемпион, настоящий спортсмен, и он понимает, что произошло нечто неправильное, искажающее спортивную картину мира. Целью всех отборочных соревнований и турнира претендентов является выявление соперника для чемпионского матча именно с ним. Поэтому у норвежца проснулось это спортивное благородство. Такое ощущение, что наш вид спорта — наша старая, мудрая, древняя игра — подвергся внешнему нападению и поэтому такие деформации происходят», — заявил Шипов в интервью RT.

Он добавил, что Карлсен был аккуратен в своих высказываниях. По мнению Шипова, это связано с тем, что норвежец не хотел портить отношения с ФИДЕ, которое единым строем шагает с МОК и осуждает Россию.

«Знаю, что в команде Карлсена много политруков, русофобов, которые являются направляющей силой. Он же сам шахматист, не политик. И уверен, он мало интересуется внешними вопросами и вряд ли следит за новостями в Telegram. При этом он не смог пройти мимо этого вопиющего случая. Кстати, совсем недавно Хикару Накамура, отобравшийся на турнир претендентов, также высказался на данный счёт. Он, правда, говорил более ясно. Заявил, что отстранение Карякина неправильно, нельзя смешивать спорт и политику. Ещё некоторые люди пока отмалчиваются. Но думаю, что и они скоро выскажутся», — добавил Шипов.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Магнуса Карлсена об отстранении Сергея Карякина от участия в международных турнирах.