Карлсен сомневается в правильности отстранения российского шахматиста Карякина от турниров

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен высказался о дисквалификации на полгода российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Сложно дать чёткую оценку этой ситуации. Она совершенно новая, в этой истории не так много параллелей. Я, конечно, ни в чём не согласен с позицией Карякина, но правильно ли исключать людей за мнение, которое нам не нравится? Я не уверен. Возможно, это окупится в трудную минуту, но вы также создадите прецедент», — цитирует Карлсена VG.

Он также отметил, что Карякин всегда был последователен в своих взглядах и выразил мнение, что человек не отступит от своих принципов и будет их отстаивать, если увидел сопротивление.

«Если у него есть предел, если он может перейти черту, он должен ответить за себя. Считаю ли я, что Карякин сможет вернуться к международным выступлениям? Я не уверен», — добавил Карлсен.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Карякин намерен оспорить решение о своей дисквалификации в ближайшее время.