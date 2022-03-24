«Рассмотреть такое предложение можно»: что думают в России о желании Карякина создать альтернативу ФИДЕ

Сергей Карякин планирует создать альтернативу ФИДЕ. По словам россиянина, две федерации смогут существовать независимо друг от друга, как это происходит в боксе. Гроссмейстер Сергей Смагин предложил сделать новую структуру меньше по масштабам и сосредоточиться на интересах профессиональных игроков. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что появление подобной организации в ближайшее время вряд ли возможно.

Сергей Карякин планирует создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации. Накануне ФИДЕ на полгода отстранила гроссмейстера от участия в соревнованиях под своей эгидой и таким образом лишила его возможности выступить на турнире претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля. Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу получил путёвку на главный турнир года, когда дошёл до финала Кубка мира в 2021-м в Сочи, уступив в нём поляку Яну Кшиштофу-Дуде.

О желании создать новую организацию россиянин рассказал в эфире радио Sputnik. Карякин отметил, что в неё пригласят постоянных спонсоров, а победы в соревнованиях будут сопровождаться хорошими выплатами.

Также по теме «Позорная страница в истории шахмат»: ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине Комиссия по этике Международной шахматной федерации на полгода отстранила Сергея Карякина от всех соревнований под своей эгидой. В...

«Мы соберём хорошую, профессиональную команду, будем работать с постоянными спонсорами. Всё хорошее, что делает ФИДЕ, я говорю про розыгрыш чемпионата мира, про проведение турниров, мы это всё перенесём в свою организацию с большим призовым фондом. Мы будем ждать всех, кто захочет. Я эту идею вынашиваю со вчерашнего дня, уже с кем-то обсудил, какой-то поддержкой заручился. Плюс простые люди, а мне это очень важно, меня просят, говорят: «Давай, делай, мы поддержим». Так что не всё можно решать только указанием сверху. Мне очень важно, чтобы простые люди меня поддерживали», — поделился планами Сергей.

При этом гроссмейстер считает, что не произойдёт ничего страшного, если две организации будут существовать независимо друг от друга.

«Достаточно вспомнить, что в боксе пять международных федераций, а в шахматах — одна. Поэтому я не вижу никаких препятствий. Тем более, что российских спонсоров, которые долгие годы финансировали ФИДЕ, сейчас кинули», — добавил он в интервью ТАСС.

Идею Карякина поддержал Анатолий Карпов. Двенадцатый чемпион мира назвал дисквалификацию Сергея началом конца для ФИДЕ.

«Я считаю абсолютно незаконным решением комиссии по этике. У них нет таких прав дисквалифицировать шахматиста, тем более, такого ранга. Я это определяю, как начало конца международной федерации. Если Сергей это почувствовал и говорит о том, что готов создавать новую федерацию, то он почувствовал момент. Изначально в 24 году, учредители и основатели международной шахматной федерации выбрали девиз: «Мы все одна семья». Вот сейчас этот девиз попирается действиями ФИДЕ. Они забыли, где и по какому поводу они находятся», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».

Также по теме «Могут быть любые провокации»: как в России отреагировали на заявления о возможном недопуске Медведева к Уимблдону Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила...

По мнению вице-президента Федерации шахмат Москвы Сергея Смагина, стоит создавать не альтернативу ФИДЕ, а организацию более узкого масштаба, которая бы удовлетворяла интересы в первую очередь профессиональных игроков.

«Попытки создать альтернативу ФИДЕ появлялись и раньше, но в общем-то все они заканчивались провалом. Я бы все-таки говорил не о создании организации такого широкого масштаба — ФИДЕ ведь не только профессиональных шахматистов представляет, но и всех шахматистов, а о создании организации более узкого профиля. Для тех, кому шахматы приносят основные доходы. Мне кажется, перспектив у такой идеи значительно больше», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что рассмотреть вопрос создания альтерантивных международных федераций можно.

«С уважением отношусь к Сергею Карякину, санкции недопустимы. Мы не являемся сторонниками эмоциональных решений по альтернативным федерациям. Если это позволит спортсменам выступать, рассмотреть такое предложение можно, но с голоса говорить о его поддержке сложно», — приводят слова Матыцина РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, считает, что в настоящий момент создание такой организации вряд ли возможно.

«Действительно, до того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты, нужно попытаться выяснить позицию других стран. ФИДЕ — это старейшая и весьма и весьма авторитетная организация. Да, в этой ситуации, как и многие, они всё-таки замарали свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже делать спортивным организациям. Но тема эта гораздо сложнее, особенно сейчас, во время самого острого периода, вряд ли представляется возможным как-то ей эффективно заниматься, это невозможно», — заключил представитель Кремля.