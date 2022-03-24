«Рассмотреть такое предложение можно»: что думают в России о желании Карякина создать альтернативу ФИДЕ
- РИА Новости
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Сергей Карякин планирует создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации. Накануне ФИДЕ на полгода отстранила гроссмейстера от участия в соревнованиях под своей эгидой и таким образом лишила его возможности выступить на турнире претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля. Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу получил путёвку на главный турнир года, когда дошёл до финала Кубка мира в 2021-м в Сочи, уступив в нём поляку Яну Кшиштофу-Дуде.
О желании создать новую организацию россиянин рассказал в эфире радио Sputnik. Карякин отметил, что в неё пригласят постоянных спонсоров, а победы в соревнованиях будут сопровождаться хорошими выплатами.
«Мы соберём хорошую, профессиональную команду, будем работать с постоянными спонсорами. Всё хорошее, что делает ФИДЕ, я говорю про розыгрыш чемпионата мира, про проведение турниров, мы это всё перенесём в свою организацию с большим призовым фондом. Мы будем ждать всех, кто захочет. Я эту идею вынашиваю со вчерашнего дня, уже с кем-то обсудил, какой-то поддержкой заручился. Плюс простые люди, а мне это очень важно, меня просят, говорят: «Давай, делай, мы поддержим». Так что не всё можно решать только указанием сверху. Мне очень важно, чтобы простые люди меня поддерживали», — поделился планами Сергей.
При этом гроссмейстер считает, что не произойдёт ничего страшного, если две организации будут существовать независимо друг от друга.
«Достаточно вспомнить, что в боксе пять международных федераций, а в шахматах — одна. Поэтому я не вижу никаких препятствий. Тем более, что российских спонсоров, которые долгие годы финансировали ФИДЕ, сейчас кинули», — добавил он в интервью ТАСС.
Идею Карякина поддержал Анатолий Карпов. Двенадцатый чемпион мира назвал дисквалификацию Сергея началом конца для ФИДЕ.
«Я считаю абсолютно незаконным решением комиссии по этике. У них нет таких прав дисквалифицировать шахматиста, тем более, такого ранга. Я это определяю, как начало конца международной федерации. Если Сергей это почувствовал и говорит о том, что готов создавать новую федерацию, то он почувствовал момент. Изначально в 24 году, учредители и основатели международной шахматной федерации выбрали девиз: «Мы все одна семья». Вот сейчас этот девиз попирается действиями ФИДЕ. Они забыли, где и по какому поводу они находятся», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».
По мнению вице-президента Федерации шахмат Москвы Сергея Смагина, стоит создавать не альтернативу ФИДЕ, а организацию более узкого масштаба, которая бы удовлетворяла интересы в первую очередь профессиональных игроков.
«Попытки создать альтернативу ФИДЕ появлялись и раньше, но в общем-то все они заканчивались провалом. Я бы все-таки говорил не о создании организации такого широкого масштаба — ФИДЕ ведь не только профессиональных шахматистов представляет, но и всех шахматистов, а о создании организации более узкого профиля. Для тех, кому шахматы приносят основные доходы. Мне кажется, перспектив у такой идеи значительно больше», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».
Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что рассмотреть вопрос создания альтерантивных международных федераций можно.
«С уважением отношусь к Сергею Карякину, санкции недопустимы. Мы не являемся сторонниками эмоциональных решений по альтернативным федерациям. Если это позволит спортсменам выступать, рассмотреть такое предложение можно, но с голоса говорить о его поддержке сложно», — приводят слова Матыцина РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, считает, что в настоящий момент создание такой организации вряд ли возможно.
«Действительно, до того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты, нужно попытаться выяснить позицию других стран. ФИДЕ — это старейшая и весьма и весьма авторитетная организация. Да, в этой ситуации, как и многие, они всё-таки замарали свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже делать спортивным организациям. Но тема эта гораздо сложнее, особенно сейчас, во время самого острого периода, вряд ли представляется возможным как-то ей эффективно заниматься, это невозможно», — заключил представитель Кремля.