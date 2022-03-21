Грищук: я не согласен с Карякиным, но у человека есть право высказывать своё мнение
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«Хотя я лично с Сергеем не согласен, но считаю, что у человека должно быть право высказывать своё мнение», — цитирует Грищука РИА Новости.
По словам шахматиста, он считал маловероятной возможную дисквалификацию Карякина.
«Поможет ли апелляция? Честно говоря, думаю, что шансов сыграть в турнире претендентов у Сергея фактически нет», — добавил гроссмейстер.
21 марта ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода. Санкции, наложенные на россиянина, лишат его возможности участвовать в турнире претендентов, который пройдёт Мадриде с 16 июня по 7 июля.
Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов возмутился отстранением Карякина от соревнований.