Грищук: я не согласен с Карякиным, но у человека есть право высказывать своё мнение

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить шахматиста Сергея Карякина от соревнований на шесть месяцев за поддержку проведения военной спецоперации на Украине.

«Хотя я лично с Сергеем не согласен, но считаю, что у человека должно быть право высказывать своё мнение», — цитирует Грищука РИА Новости.

По словам шахматиста, он считал маловероятной возможную дисквалификацию Карякина.

«Поможет ли апелляция? Честно говоря, думаю, что шансов сыграть в турнире претендентов у Сергея фактически нет», — добавил гроссмейстер.

21 марта ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода. Санкции, наложенные на россиянина, лишат его возможности участвовать в турнире претендентов, который пройдёт Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов возмутился отстранением Карякина от соревнований.