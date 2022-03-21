Карпов — о дисквалификации Карякина: маразм был бы более очевиден

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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.
Карпов — о дисквалификации Карякина: маразм был бы более очевиден
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Reuter

«А посадить они не решили? Маразм был бы более очевиден. В федерацию пришли люди, которые ничего не понимают в шахматах и в истории шахмат. У меня нет слов просто комментировать это бредовое решение по Карякину», — цитирует Карпова «Матч ТВ».

По его мнению, шахматиста можно отстранить за мошенничество, использование компьютера, подсказки, но других оснований для дисквалификации он не видит.

«Не понимаю Аркадия Дворковича (главу ФИДЕ. — RT), что он творит. Слов нет, одни вопросы», — добавил Карпов.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был отстранён на шесть месяцев от соревнований под эгидой организации.

Ранее Карякин предложил создать новую федерацию шахмат.

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