«Могут быть любые провокации»: как в России отреагировали на заявления о возможном недопуске Медведева к Уимблдону

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию на Уимблдоне. Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков посоветовал первой ракетке мира в данной ситуации проконсультироваться с юристами. По мнению специалиста, против подобных решений должны выступить спонсоры турнира Большого шлема. А депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал требование чиновника провокацией и призвал теннисиста на неё не поддаваться.

Первую ракетку мира Даниила Медведева могут не пустить на Уимблдон. Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил об обсуждении вопроса о возможном недопуске Медведева на турнир Большого шлема, если он не выступит с «осуждением» действий России на Украине. По словам чиновника, в правительстве Соединённого Королевства уже обсуждают с организаторами соревнований порядок допуска «отдельных теннисистов».

«Мы разговариваем об этом с представителями различных видов спорта, разговариваем о том, какой должна быть реакция. Совершенно нельзя допустить или потворствовать тому, чтобы кто-то мог выступать под флагом России. Но лично я считаю, что нужно пойти дальше. Я думаю, нам нужны некоторые гарантии того, что [спортсмены] не поддерживают Владимира Путина, и мы рассматриваем, какие требования нам могут понадобиться, чтобы получить гарантии на этот счёт», — цитирует Хаддлстона iNews.

Также по теме Удержаться на вершине: сможет ли Медведев сохранить первую строчку рейтинга ATP в ближайший месяц Даниил Медведев сохранил за собой первую строчку рейтинга ATP, несмотря на поражение в полуфинале турнира в Акапулько. Чтобы укрепить...

Также министр отметил, что Великобритания рассматривает возможность достижения «широкого глобального консенсуса» с другими странами в отношении того, как на различных турнирах следует относиться к отдельным звёздам спорта из России.

«Мы рассматриваем данный вопрос о том, что делать с каждым отдельным человеком, и думаем о последствиях, потому что я считаю, что люди не приняли бы спортсменов, с гордостью выступающих под российским флагом, особенно если присутствует какая-то поддержка Путина и его режима», — добавил Хаддлстон.

Такое заявление британца взволновало специалистов. Как заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, обсуждение подобных тем сделает только хуже Медведеву.

«Я такого министра в жизни не видел, его не знаю. Мало ли, что он говорит. Кто он такой, чтобы это обсуждать? К нему могут прислушаться? Может, и к пятилетнему ребёнку тоже прислушаться? Зачем обсуждать эту тему, чтобы его вообще сняли? Чем меньше мы касаемся таких вопросов, тем лучше Дане. Если я начну сейчас кого-то обсуждать, Даню тогда точно снимут», — сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков, в свою очередь, отметил, что первая ракетка мира перед подписанием каких-либо бумаг должен проконсультироваться с юристами, поскольку у теннисистов с ATP уже существует контракт, который не предусматривает дополнительных соглашений.

«Должно быть разделение между правительственным решением и ITF. Вообще существует контракт между ATP и игроком — он огромный, 200 страниц. Медведев уже подписал данный документ, нужно придерживаться его и ни на что дополнительно не соглашаться. И сейчас, я думаю, у Даниила есть хорошие консультанты и адвокаты, которые могут его направить и с юридической точки зрения разобраться, возможно ли заставлять спортсменов идти на такое. А если организаторы Уимблдона хотят лишить россиян участия в турнире, то пусть выплачивают денежную компенсацию», — отметил в интервью RT Чесноков.

По мнению специалиста, против дополнительных требований по отношению к спортсменам в первую очередь должны выступить спонсоры, для которых важна зрелищность турнира.

«Если посмотреть глубже, у Уимблдона есть спонсоры. Вы представляете, если первые десять игроков мирового рейтинга не будут в нём участвовать? Конечно же, тогда соревнования будут не такими интересными. У Джоковича нет прививки, россиян не пустили, у кого-то ещё что-то. Где гибкость и свобода слова? Теперь, получается, может быть только одно мнение: «Если мы против, то и все остальные тоже». Удивительно. Успокаивает, что до турнира Большого шлема ещё много времени и, возможно, ситуация успеет измениться», — добавил Чесноков.

Также по теме «Поступок порядочного человека»: как в России отреагировали на решение Ваттердала покинуть НОК Норвегии Решение Ойвинда Ваттердала покинуть пост в Олимпийском комитете Норвегии в знак поддержки российских и белорусских спортсменов,...

При этом тренер Борис Собкин отметил, что россиян ставят перед непростым выбором.

«Очень сложно такое комментировать. Понятно, что и теннисистам сложно. Выступать против своей страны? Тут каждый решает сам. К сожалению, общая атмосфера в мире такая. Все настроены против нас. Я для себя уже давно определился. Мой воспитанник был единственным, кто всю свою карьеру тренировался в России, никуда не уезжал, мы работали всё время здесь. Мы с Мишей Южным показывали свою позицию на протяжении 25 лет», — сказал RT наставник.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, в свою очередь, назвал заявление Хаддлстона провокацией и призвал Медведева на неё не поддаваться.

«Никто не имеет права от спортсмена такого уровня требовать высказываться на любую тему! А если он не хочет? Это его личная позиция. Если не хочет, значит, его никто не заставит. Тем более за мнение Дани его же могут и отстранить! Сейчас Медведеву главное — следить за любыми комментариями. Могут быть любые провокации. Мы желаем ему удачи в турнирах и гордимся нашими спортсменами! Такие личности, как Даниил, могут быть посланниками мира, чтобы как можно быстрее снять санкции с российского спорта. Он первая ракетка мира. Участие его в любом турнире — это украшение! Считаю, никто из журналистов и спортивных функционеров не имеет права заставить его высказываться», — приводит слова Свищёва Sport24.