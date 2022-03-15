Камельзон о поражении Медведева: если у Монфиса идёт игра, то он снесёт кого захочет

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение первой ракетки мира Даниила Медведева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэлссе (США).

«Несмотря на то что Медведев является первой ракеткой мира, он имеет право на проигрыш. Вчера что-то не пошло. Монфис — достаточно экзотичный игрок, если у него идёт игра, то он снесёт кого захочет», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Напомним, что в третьем круге турнира в Индиан-Уэлссе соперником Медведева был француз Гаэль Монфис. Российский теннисист проиграл со счётом 6:4, 3:6, 1:6. Следующим соперником Монфиса станет Испанец Карлос Алькарас.

Ранее Монфис назвал Медведева великим теннисистом.