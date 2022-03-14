Монфис назвал Медведева великим теннисистом
- AP
- © Hamish Blair
«Рад возможности сыграть с таким великим игроком, как Даниил. Моя цель — «Мастерс» в Майами и турнир на грунте, куда я приеду с большей уверенностью», — цитирует Монфиса издание L’Équipe.
Монфис во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:4. Следующим соперником француза станет россиянин Даниил Медведев.
Матч ориентировочно состоится 14 марта в 21:00 мск.
Ранее Медведев ответил на недовольство из-за участия россиян в турнирах ATP и WTA.