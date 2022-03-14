Монфис назвал Медведева великим теннисистом

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Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что рад возможности сыграть с таким великим игроком, как россиянин Даниил Медведев.
Монфис назвал Медведева великим теннисистом
  • AP
  • © Hamish Blair

«Рад возможности сыграть с таким великим игроком, как Даниил. Моя цель — «Мастерс» в Майами и турнир на грунте, куда я приеду с большей уверенностью», — цитирует Монфиса издание L’Équipe.

Монфис во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:4. Следующим соперником француза станет россиянин Даниил Медведев.

Матч ориентировочно состоится 14 марта в 21:00 мск.

Ранее Медведев ответил на недовольство из-за участия россиян в турнирах ATP и WTA.

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